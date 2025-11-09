مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

"ياعيني فاكرين نفسهم أبطال".. تعليق ساخر من زوجة عواد على تتويج الأهلي بالسوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:27 م 09/11/2025
علقت حنين زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وكتب حنين عبر ستوري حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ولما بنقول بتكسبوا بالتحكيم طب العبها صح يا بتزعلوا ... حكم متبينهاش أوى كدة".

وأضافت:"الأهلاوية فاكرين نفسهم أبطال ... ياعيني بجد، الزمالك فوق الجميع مش بالتحكيم".

وسقط الفريق الكروي بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليمنح الأحمر لقب السوبر المصري.

تعليق زوجة محمد عواد

زوجة محمد عواد حنين خالد محمد عواد الأهلي والزمالك الأهلي اليوم

