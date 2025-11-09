"ياعيني فاكرين نفسهم أبطال".. تعليق ساخر من زوجة عواد على تتويج الأهلي بالسوبر المصري
كتب : نهي خورشيد
علقت حنين زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه.
وكتب حنين عبر ستوري حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ولما بنقول بتكسبوا بالتحكيم طب العبها صح يا بتزعلوا ... حكم متبينهاش أوى كدة".
وأضافت:"الأهلاوية فاكرين نفسهم أبطال ... ياعيني بجد، الزمالك فوق الجميع مش بالتحكيم".
وسقط الفريق الكروي بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليمنح الأحمر لقب السوبر المصري.