"والده مؤسس أحد الأندية الفرنسية".. وفاة مدرب كوت ديفوار الأسبق

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي اليوم الجمعة، وفاة جان-لوي جاسيه، لاعب كرة القدم الفرنسي ومدرب كوت ديفوار الأسبق، عن عمر ناهز 72 عاماً.

وخاض جاسيه معظم مسيرته الكروية بنادي مونبلييه، إذ يعد أحد أبناء النادي الذي شارك والده برنار جاسيه، في تأسيسه إلى جانب لويس نيكولين، وقضى قرابة عشرة أعوام لاعباً في صفوف الفريق، إذ لعب خلالها 231 مباراة في مركز خط الوسط بين عامي 1975 و1985، مسجلأ 10 أهداف.

وعقب اعتزاله اللعب، عاد جاسيه إلى مونبلييه في أكثر من مناسبة كمدرب، كان آخرها قبل أقل من عام، إذ أنهى مهمته في أبريل 2025 بالتراضي عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ونشر نادي مونبلييه في بيان رسمي: "ابن حقيقي للنادي ترك جان-لوي جاسيه بصمة خالدة لدى كل من عرفه بفضل احترافيته، وطيبته، وشغفه بنقل المعرفة، لقد فقدنا أحد أبرز رموزنا".

واختتم مونبلييه بيانه قائلاً: "حزننا عميق ونحن نتذكر ابتسامته، وصوته المميز، وحضوره الذي لا ينسى".

ولد جاسيه في مدينة مونبلييه، وامتدت مسيرته التدريبية لتشمل عدة أندية فرنسية من بينها سانت إيتيان، بوردو، أولمبيك مارسيليا، كاين، وإيستر، كما عمل مساعداً لفترة طويلة للمدرب لوران بلان في بوردو، ومع المنتخب الفرنسي بين عامي 2010 و2012، إضافة إلى باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

وكان إنجازه الوحيد مع مونبلييه عندما قاده للتتويج بكأس الإنترتوتو عام 1999، كما شغل منصب سفير أكاديمية النادي، وساهم في تصعيد العديد من المواهب التي انتقلت لاحقاً إلى أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان، إسبانيول برشلونة، سانت إيتيان، أولمبيك مارسيليا، إضافة إلى المنتخب الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، تولى جاسيه تدريب منتخب كوت ديفوار قبل أن يستقيل من منصبه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي واصل خلالها الأفيال مشوارهم نحو التتويج باللقب على أرضهم.