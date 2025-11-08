شيكابالا يتحدث عن قمة ليفربول والسيتي ويكشف انتماءات أبنائه

"مرتديا قميص ليفربول".. احتفال خاص من بي إن سبورتس بعيد ميلاد أبو تريكة

تحدث محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك الأسبق والرئيس الحالي لنادي "G” عن القمة المرتقبة التى ستجمع بين ليفربول والمحترف بصفوف الدولي المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي والمتواجد بصفوفه عمر مرموش في صراع الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر الحساب العربي لنادي مانشستر سيتي:"شايفها كلاعب كورة سابق، بحس بالفخر والسعادة وكأني عايش حلم، لما بص على الصغار وهم بيتفرجوا على أكبر ماتش في الدوري الإنجليزي دلوقتي بين ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف قائد الأبيض السابق:"وهم بيتفرجوا، بيتولد عندهم حلم عايزين يحققوه، والحلم قدامهم، وانت شايفه بعينيك".

وتابع:"ودلوقتي هتلاقي كل الناس في مصر لابسين تيشيرتات ليفربول والسيتي، وعايزين يبقوا زي مرموش وصلاح، وده حاجة حلوة عمرنا ما عشناه قبل كده، وبنشكرهم عشان هم عايشونا اللحظة دي، والأطفال بيتفرجوا عليهم، والحلم بجد بيتحقق".

أما بالنسبة لتوقعاته للماتش، قال نجله الكبير آدم: "السيتي هيكسب".

وعن انتماءات داخل أسرته قال:"شوفت الانقسام في البيت اللي كنت بقولك عليه، أهو آدم بيشجع ليفربول ونوح بيشجع السيتي، وده الحلم اللي بقوله، الناس كلها هتتفرج على ماتش زي ده، ونفسهم ولادهم يوصلوا للمستوى ده".