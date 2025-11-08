مباريات الأمس
الغندور يتمنى أمنية من جماهير الزمالك بشأن زيزو

كتب : محمد القرش

06:43 م 08/11/2025
تمنى الإعلامي خالد الغندور أُمنية من جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أول مرة زيزو هيتقابل مع جمهور الزمالك في الملعب بعد انتقاله للنادي الأهلي".

واختتم: "أتمنى من الجماهير أن تشجع فريقها فقط ونبتعد عن أي تجاوزات".

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد.

