الغندور يتمنى أمنية من جماهير الزمالك بشأن زيزو

تمنى الإعلامي خالد الغندور أُمنية من جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أول مرة زيزو هيتقابل مع جمهور الزمالك في الملعب بعد انتقاله للنادي الأهلي".

واختتم: "أتمنى من الجماهير أن تشجع فريقها فقط ونبتعد عن أي تجاوزات".

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد.

