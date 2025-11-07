مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"قصص متفوتكش".. سبب إيقاف قيد الزمالك.. وأزمة منتظرة بين صلاح ومنتخب مصر

كتب : محمد القرش

12:15 م 07/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد شريف
  • عرض 20 صورة
    محمد شريف أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    جراديشار (2)
  • عرض 20 صورة
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 20 صورة
    أحمد رضا ووسام أبو علي
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 20 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو
  • عرض 20 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 20 صورة
    احتجاجات قبل مباراة أستون فيلا وتل أبيب أبيب
  • عرض 20 صورة
    محيط ملعب فيلا بارك قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب (3)
  • عرض 20 صورة
    محيط ملعب فيلا بارك قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب (2)
  • عرض 20 صورة
    محيط ملعب فيلا بارك قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب (1)
  • عرض 20 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 20 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (2)
  • عرض 20 صورة
    سيف الدين الجزيري وزوجته وابنه في باريس_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الرابعة إيقاف قيد الزمالك، وكشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي موقف ثلاثي الفريق من المشاركة ضد الزمالك.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

هل تتجدد الأزمة بين محمد صلاح ومنتخب مصر؟

يمكن أن تنشب أزمة بين الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، بسبب مباراة الفراعنة الودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك

تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي سبب الإيقاف الرابع لقيد الزمالك

كشف مصدر سبب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمرة الرابعة إيقاف قيد الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية خاصة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

يقدم موقع مصراوي خلال السطور التالية تغطية خاصة لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز التي أُقيمت مساء الخميس ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضربة موجعة لليفربول.. مباريات يغيب عنها صلاح بسبب منتخب مصر

يفقد ليفربول الإنجليزي، خدمات الدولي المصري محمد صلاح، في عدة مباريات بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، بسبب منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لأول مرة.. كريستيانو رونالدو يكشف سبب تخلفه عن حضور جنازة جوتا

دافع كريستيانو رونالدو عن قراره بعدم حضور جنازة زميله في منتخب البرتغال ديوجو جوتا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اعتقالات واحتجاجات.. ماذا حدث في مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب؟

في يوم مباراة عادي في ملعب فيلا بارك، لا يحدث الكثير قبل ثلاث ساعات ونصف من انطلاق المباراة، قد ترى بعض مشجعي الفريق المضيف يتجهون إلى الحانات المحيطة بالملعب، أو مجموعات من مشجعي الفريق الضيف الذين وصلوا مبكرًا لتجنب زحام المرور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يغيب أشرف حكيمي عن كأس الأمم الأفريقية للإصابة؟

زف موقع "Chouf" المغربي، بشرى سارة لجماهير أسود الأطلس، بشأن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز في السوبر؟ (كوميك)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة، 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس السوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"قولتلك هتجبها".. زوجة الجزيري توجه رسالة له بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر

وجهت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة له بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نادي بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك قصص متفوتكش إيقاف قيد الزمالك السوبر المصري صلاح منتخب مصر إمام عاشور سيف الجزيري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عالمي.. تطبيقات مزيفة تخترق "جوجل بلاي" وتسرق بيانات المستخدمين
- الصور الأولى من جنازة والد الفنان محمد رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة