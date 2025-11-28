مباريات الأمس
إعلان

"لاعب كرة قدم".. أبرز 6 معلومات عن زوجة أحمد حمدي لاعب الزمالك

كتب : مصراوي

11:33 م 28/11/2025
خطف ثنائي القلعة البيضاء، أحمد حمدي نجم الفريق الأول بالزمالك وشهد مكرم لاعبة السيدات أنظار محبي ومشجعي كرة القدم المصرية، بعد احتفالهما مساء اليوم الجمعة بعقد قرانهما في حفل عائلي بسيط.

أبرز 6 معلومات عن زوجة أحمد حمدي لاعب الزمالك

ويعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن شهد مكرم وتسلسل قصة حبهما:

1- بدأت مسيرتها في أكاديمية أرسنال بوادي دجلة.

2- انضمت لاحقاً إلى ناشئات وادي دجلة ثم الفريق الأول.

3- شاركت مع منتخب مصر للناشئات خلال فترة لعبها في دجلة.

4- بعد الرحيل عن دجلة، انتقلت إلى المعادي واليخت.

5- انضمت إلى فريق سيدات الزمالك في بداية إنشائه.

6- لم تتمكن من لعب أي مباراة بقميص الفارس الأبيض حتى الآن بسبب إصابتها بالرباط الصليبي.

تسلسل قصة حب أحمد حمدي وشهد مكرم:

1- مايو 2024: إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس الكونفدرالية.

2- أكتوبر 2024: إصابة شهد مكرم بالرباط الصليبي خلال تدريبات فريق سيدات الزمالك، قبل أول مباراة رسمية ضد الأهلي.

3- الفارق بين الاصابتين نحو 5 أشهر، وأعلن الثنائي خطوبتهما في شهر يونيو الماضي في حفل عائلي بسيط.

زوجة أحمد حمدي لاعب الزمالك عقد قران أحمد حمدي لاعب الزمالك شهد مكرم من هي زوجة أحمد حمدي لاعب الزمالك الزمالك اليوم

