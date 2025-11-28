من الملاعب إلى الرومانسية.. ساكا يطلب يد تولامي بنسون بخاتم ضخم

خطف ثنائي القلعة البيضاء، أحمد حمدي نجم الفريق الأول بالزمالك وشهد مكرم لاعبة السيدات أنظار محبي ومشجعي كرة القدم المصرية، بعد احتفالهما مساء اليوم الجمعة بعقد قرانهما في حفل عائلي بسيط.

أبرز 6 معلومات عن زوجة أحمد حمدي لاعب الزمالك

ويعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن شهد مكرم وتسلسل قصة حبهما:

1- بدأت مسيرتها في أكاديمية أرسنال بوادي دجلة.

2- انضمت لاحقاً إلى ناشئات وادي دجلة ثم الفريق الأول.

3- شاركت مع منتخب مصر للناشئات خلال فترة لعبها في دجلة.

4- بعد الرحيل عن دجلة، انتقلت إلى المعادي واليخت.

5- انضمت إلى فريق سيدات الزمالك في بداية إنشائه.

6- لم تتمكن من لعب أي مباراة بقميص الفارس الأبيض حتى الآن بسبب إصابتها بالرباط الصليبي.

تسلسل قصة حب أحمد حمدي وشهد مكرم:

1- مايو 2024: إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس الكونفدرالية.

2- أكتوبر 2024: إصابة شهد مكرم بالرباط الصليبي خلال تدريبات فريق سيدات الزمالك، قبل أول مباراة رسمية ضد الأهلي.

3- الفارق بين الاصابتين نحو 5 أشهر، وأعلن الثنائي خطوبتهما في شهر يونيو الماضي في حفل عائلي بسيط.