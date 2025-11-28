مباريات الأمس
إعلان

12 صورة لزوجة محمد عواد داخل ستديو صوت الزمالك

كتب : مصراوي

12:29 ص 28/11/2025
    زوجة محمد عواد (2)
    زوجة محمد عواد (5)
    زوجة محمد عواد (6)
    زوجة محمد عواد (7)
    زوجة محمد عواد (8)
    زوجة محمد عواد (9)
    زوجة محمد عواد (4)
    زوجة محمد عواد (11)
    زوجة محمد عواد (3)
    زوجة محمد عواد (10)
    زوجة محمد عواد (12)

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها داخل ستديو صوت الزمالك.

وظهرت حنين في الاستديو بإطلالة أنيقة ولافتة، نالت إعجاب الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين.

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

أرقام محمد عواد مع الزمالك

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادما من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

