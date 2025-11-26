"بعد تعليقها على أزمته".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة رمضان صبحي

خطف شاب يدعى محمود أيمن الأنظار بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، بعد وجود تشابه كبير بينه وبين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور.

وانتشرت الكثير من الصور خلال الساعات الماضية للشاب محمود أيمن، تظهر التشابه الكبير بينه وبين نجم الأهلي وسط حالة من التعجب الكبير من المتابعين التي التشابه الكبير.

ويعمل شبيه إمام عاشور محمود أيمن الشهر ب محمود بريشكا، يعمل كعارض أزياء ويمتلك متجر خاص بالملابس، لكنه دائما ما يثير الجدل نظرا لظهوره بملابس غير اعتيادية باستمرار.

وفي سياق آخر، يستعد إمام عاشور رفقة النادي الأهلي لملاقاة فريق الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان إمام عاشور عاد للمشاركة رفقة النادي الأهلي في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، بالجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب استمر لمدة أكثر من شهرين، في لقاء انتهى لصالح المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي المارد الأحمر نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

