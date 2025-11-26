ستوري نجوم كرة القدم.. لاعب الزمالك يشكر الجماهير.. وصلاح يشعل البخور

رغم وجوده مع منتخب بلاده.. الزمالك يكشف موقف عدي الدباغ من مواجهة كايزر

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشرت ميرال قسيس لاعبة سيدات مسار، صورتها بقميص منتخب فلسطين، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال وجودها مع منتخب الفدائيات أثناء المشاركة في بطولة غرب آسيا.

وشارك الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك، عبارة باللغة العربية، كُتب فيها: "تذكر دائما إنها بإذن الله وليست بإذن البشر".

ونشر صالح جمعة لاعب منتخب مصر السابق، صورة لورقة من أمام الكعبة بها دعاء للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق، الذي توفي إثر أزمة قلبية.

فيما نشر محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، صورته مع زميله في الفريق محمود زلاكة، واستعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك، أرقامه أمام زيسكو يونايتد.

وشارك البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، صورته مع ابنته "ماريا".

وشكر دونجا لاعب الزمالك، جماهير الأبيض التي هتفت له بعد إصابته في اللقاء السابق، ضد زيسكو، وكتب: "شكرا لكم من قلبي على دعمكم".

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة من منزله أثناء إشعال "بخور".