"ميحبوش الرجال".. "ستوري" مثير من دغموم بعد استبعاده من قائمة الجزائر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الثاني، بقيادة مجيد بوقرة، استبعاد عبد الرحيم دغموم، لاعب نادي المصري، من القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر.

وأثار اللاعب الجزائري الجدل بعد إعلان القائمة، إذ أعاد نشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، تتضمن التالي: "من بكري ماشي من اليوم خويا، ما يحبوش الرجال".

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العرب 2025 في دولة قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه.

وانضم عبد الرحيم دغموم إلى النادي المصري البورسعيدي في موسم 2022/23، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، في صفقة بلغت قيمتها 276 ألف دولار.

