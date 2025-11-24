"بعد عودته للمباريات".. إمام عاشور يوجه رسالة خاصة لجماهير ولاعبي الأهلي

"متعودة ألبس براحتي".. زوجة النني الثانية تثير الجدل برد على أحد المتابعين

بعد دعمها الأخير..23 صورة لأجمل المواقف بين إمام عاشور وزوجته

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، هدفاً مقصياً جديداً إلى سجل أهدافه الرائعة التى سجلها خلال مسيرته الأسطورية بمختلف الملعب العالمية.

وأعاد هدفه اليوم بالمقصية في شباك الخليج، خلال فوز فريقه 4-1 بالجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، إلى أذهان الجماهير ذكريات ولقطات لا يمكن محيها من الذاكرة.

ورغم بلوغه سن الأربعين، أكد رونالدو بهدفه المقصي اليوم للجميع أن العمر ليس إلا مجرد رقم، رفع رصيده إلى 10 أهداف في 9 مباريات، بجانب مواصلة مطاردة زميله جواو فيليكس المتصدر برصيد 11 هدفاً.

فيديو أفضل أهداف كريستيانو رونالدو بالمقصية

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز أهداف رونالدو بالمقصية المسجلة وغير المسجلة.

1- أبريل 2018، ريال مدريد ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، وجاء الهدف بمقصية مزدوجة طائرة تجاوزت الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون، ويعتبر من أجمل أهداف رونالدو في مسيرته.

2- نوفمبر 2024، البرتغال ضد بولندا بدوري الأمم الأوروبية، هدف مقصية مزدوجة في الدقيقة 87 خلال فوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 5-1.

غير المسجلة:

1- هدفه الملغى للبرتغال ضد أذربيجان في تصفيات كأس أمم أوروبا 2008، رغم تجاوز الكرة خط المرمى، لكن تقنية الفيديو "VAR" اعتمدت إلغاء الهدف.

2-هدفه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال، إذ اصطدمت ركلته الرائعة بالقائم وحرمته من هدف مقصي جديد.