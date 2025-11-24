بعد دعمها الأخير..23 صورة لأجمل المواقف بين إمام عاشور وزوجته

شهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي، تكريم استثنائي ومؤثر من جانب جماهير نادي الزمالك لنجمهم الراحل محمد صبري، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريق بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز لقطات تكريم جماهير القلعة البيضاء للراحل محمد صبري.

تكريم الزمالك محمد صبري

1-ارتدت الجماهير البيضاء تيشرتات سوداء موحدة حداداً على روح النجم الراحل محمد صبري.

2- تفاعلت جماهير التالتة يمين مع أسرة وأبناء الراحل محمد صبري، بجانب تواجد عدد من نجوم الزمالك السابقين الذين زاملوا محمد صبري في مشواره الكروي.

3-صممت الجماهير داخلة خاصة للمباراة مع صور للراحل محمد صبري تحمل عبارة:"ستظل لنا أسطورة خالدة".

4- رفعت الجماهير العديد من اللافتات التي نقلت أبرز أقوال صبري، مثل: نادي الزمالك هو اللي هيكرمك وانت مش موجود، أنا من جماهير الزمالك قبل ما أروح النادي، نادي الزمالك هو اللي حياة محمد صبري، نادي الزمالك هو اللي خلاني نجم، الجمهور كان بيعمل لينا حالة في التمرين.

5- أضاءت الجماهير المدرجات بأضواء هواتفهم المحمولة، وبالتحديد في الدقيقة 12 في إشارة إلى رقم القميص الذي ارتداه صبري خلال مسيرته مع النادي.

6- قرأت الجماهير سورة الفاتحة على روح الفقيد، قبل أن يهتفوا جميعاً: "في الجنة يا صبري".