كثيرًا ما يبحث الجمهور عن بدايات نجوم كرة القدم وأسلوبهم في الطفولة، وكيف كانت ملامحهم الأولى قبل أن يصبحوا من أبرز لاعبي الأهلي والزمالك.

15 صورة نادرة لنجوم الأهلي والزمالك في الطفولة

وفي هذا السياق، جمع مصراوي 15 صورة لنجوم القطبين خلال طفولتهم، في لقطات نادرة تكشف جانبًا مختلفًا عنهم قبل الشهرة، بين صور عائلية بسيطة وأخرى التقطت لهم في المدرسة أو ملاعب الحي.

ومن أبرز اللاعبين في الصور، نجوم الأهلي الجاليين أحمد السيد زيزو وامام عاشور ومحمد الشناوي، ومحمد عبدالمنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي.

اما عن لاعبي الزمالك فتواجد محمد شحاتة وحسام عبدالمجيد، واللاعب السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، ومصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي.