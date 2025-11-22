"قصص متفوتكش".. قصة اجتماعات الخطيب.. ومواقف إنسانية تجاه زوجة محمد صبري

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن عزم رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب عقد اجتماعات متتالية مع شركات النادي الأهلي على مدار اليوم السبت والثلاثاء المقبل.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"عودة لظهور ياسين منصور".. ما قصة اجتماعات محمود الخطيب مع شركات النادي الأهلي ؟

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن عزم رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب عقد اجتماعات متتالية مع شركات النادي الأهلي على مدار اليوم السبت والثلاثاء المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

قادت المدربة المغربية لمياء بومهدي، فريقها مازيمبي الكونغولي للميدالية البرونزية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد الفوز على مسار بنتيجة 3-1.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من السل والإعارات الفاشلة إلى النجومية.. 5 قصص ملهمة لنجوم كرة القدم

في عالم كرة القدم، ليس النجاح مجرد موهبة فطرية، بل هو رحلة طويلة من التحديات والخيبات والانتصارات الصغيرة التي تصنع الأساطير، بعض اللاعبين يقابلون الانتقادات القاسية، الإصابات المرهقة، والشكوك حول إمكاناتهم، لكنهم يثبتون أن الصبر والإصرار يمكن أن يحولوا كل عقبة إلى محطة جديدة نحو المجد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرابة مع غالي ووالده عمل بالأهلي.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد هاني

اكتسب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، لكونه واحد من أهم وأبرز نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كول بالمر يتعرض لحادث غريب يتسبب في إصابته بكسر.. ما القصة؟

تعرض كول بالمر، نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، لإصابة غريبة داخل منزله بعدما اصطدمت قدمه اليسرى بباب أثناء سيره ليلًا، ما أسفر عن كسر في إصبع قدمه الصغير وتسبب في تأجيل عودته للملاعب لفترة أطول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد اشتباكات مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر

شهدت مباراة الهلال السوداني أمام نظيره مولودية الجزائر أمس الجمعة 21 نوفمبر الجاري، العديد من المشاهد المثيرة للجدل، خاصة بعد دخول لاعبي الفريقين في مشادات قوية معا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من أخويا إلى مش بيكلمني".. كيف تغيرت علاقة ربيع ياسين ومحمود الخطيب؟

خلق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية في الشارع الرياضي المصري، بعد حديثه عن غضبه من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

13 صور ترصد تعدي جماهير نادي المنصورة على المدير الفني

أقيمت اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، مباراة الترسانة أمام نظيره المنصورة، وحسم التعادل السلبي المباراة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في دوري المحترفين المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

7 مواقف إنسانية من الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري

قدمت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مجموعة من المواقف الإنسانية تجاه أسرة النجم الراحل محمد صبري لاعب الأبيض الأسبق الذي توفي إثر حادث سير مأساوي في التجمع الخامس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تكررت قبل ذهبية باريس".. أحمد الجندي يخضع لجراحة في الكتف ويعلق

خضع البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، والمتوج بذهبية باريس 2024، لعملية جراحية في الكتف في ألمانيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا