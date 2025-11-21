5 صور لحضور محمود الخطيب حفل خطوبة ابنة محمد مرجان

15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

خطف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأنظار خلال الساعات الماضية، أثناء تواجده في حفل خطوبة ابنة محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للأهلي.

واحتفل مرجان بخطوبة ابنته ملك اليوم، على نجل رجل الأعمال وعضو اتحاد الجمباز وائل السرنجاوي، بحضور عدد من نجوم الرياضة.

وبخلاف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، شهد حفل الخطوبة تواجد عدد من نجوم المارد الأحمر السابقين، مثل مصطفى عبده أسطورة النادي ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين الحالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المارد الأحمر في النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المجموعة الثانية رفقة كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني، شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي".

