مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

5 صور لحضور محمود الخطيب حفل خطوبة ابنة محمد مرجان

كتب - يوسف محمد:

09:30 م 21/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حفل ابنة محمد مرجان (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد مرجان (1)
  • عرض 5 صورة
    أحمد حسام عوض (1)
  • عرض 5 صورة
    محمود الخطيب ومحمد مرجان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأنظار خلال الساعات الماضية، أثناء تواجده في حفل خطوبة ابنة محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للأهلي.

واحتفل مرجان بخطوبة ابنته ملك اليوم، على نجل رجل الأعمال وعضو اتحاد الجمباز وائل السرنجاوي، بحضور عدد من نجوم الرياضة.

وبخلاف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، شهد حفل الخطوبة تواجد عدد من نجوم المارد الأحمر السابقين، مثل مصطفى عبده أسطورة النادي ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين الحالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المارد الأحمر في النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المجموعة الثانية رفقة كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني، شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي".

أقرأ أيضًا:

"لدينا مباريات قوية".. مصدر ببيراميدز يكشف موقف وليد الكارتي من الانضمام لمنتخب المغرب

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب لنادي الأهلي خر أخبار الأهلي حمد مرجان فل خطوبة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم