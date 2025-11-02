مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

- -
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع المصري ؟ (كوميك)

كتب : مصراوي

11:10 م 02/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    أهلي3
  • عرض 9 صورة
    الأهلي 4
  • عرض 9 صورة
    أهلي 7
  • عرض 9 صورة
    أهلي 5
  • عرض 9 صورة
    زيزو 2
  • عرض 9 صورة
    أهلي 0
  • عرض 9 صورة
    أهلي 9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعثر فريق الأهلي مجددًا بتعادل ولكن هذه المرة مع ضيفه المصري بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري بعدما تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه بتروجت بالجولة الماضية.

وتفاعلت جماهير الزمالك مع المباراة بسبب إهدار لاعبهم السابق أحمد سيد "زيزو" ركلة جزاء باللحظات الأخيرة من المباراة

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع المصري بمطالعة الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

بعد تعادل الأهلي والمصري.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

لاعب الأهلي يسجل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز 2025/26

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مباراة الأهلي والمصري الدوري تعادل الأهلي مع المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان