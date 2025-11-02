تعثر فريق الأهلي مجددًا بتعادل ولكن هذه المرة مع ضيفه المصري بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري بعدما تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه بتروجت بالجولة الماضية.

وتفاعلت جماهير الزمالك مع المباراة بسبب إهدار لاعبهم السابق أحمد سيد "زيزو" ركلة جزاء باللحظات الأخيرة من المباراة

