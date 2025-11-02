وفاة مشجع ريال مدريد بعد اهدار مبابي ركلة جزاء.. ما القصة؟

"لحظة فخر لا تُنسى".. فريدة عثمان تعلّق على مشاركتها في افتتاح المتحف المصري

آثار الموت المفاجئ لأحد المشجعين خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وطغى خبر وفاة إيجال برودكين ، المشجع الخمسيني الذي حضر المباراة في سانتياجو برنابيو، على فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة الأسبوع الماضي.

وذكر موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أن الحادث المأساوي وقع بعد أن أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 52 كانت ستمنح الفريق التقدم 3-1.

وأوضح الموقع أن صحيفة "إسرائيل اليوم" أجرت مقابلة مع نجل برودكين، وقدم تفاصيل عن وفاة والده.

وقال الابن: "والدي من عشاق ريال مدريد منذ عام 2009، حيث ورث حبه للنادي عنا جميعًا؛ فعائلتنا كلها مدريدية شغوفة".

وأوضح:والدي يشعر بالتوعك بعد وقت قصير من إهدار مبابي لركلة الجزاء ضد برشلونة، وصرخ جميع الحضور في الملعب مطالبين بإيقاف المباراة".

وأردف: "أحضروا جهاز مزيل الرجفان، وأجروا له إنعاشًا قلبيًا رئويًا على الفور، ونقلوه إلى مستشفى في مدريد، حيث أُعلنت وفاته".

واختتم: "وقال الطبيب إنه توفي في الملعب، مباشرة بعد سقوطه، لم يُعانِ، بل توفي على الفور".