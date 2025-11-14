مع لاعب بيراميدز.. كيف يقضي إمام عاشور فترة التوقف الدولي؟

تلقى كل محبي الرياضة المصرية صباح اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، خبرا صادما بوفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري.

ورحل صبري عن عالمنا بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وعرف الراحل طوال تاريخه في كرة القدم بحبه الكبير لنادى الزمالك، وعشقه الغير متناهي للفارس الأبيض، الذي يعد هو أحد أبنائه المخلصين، وهو ما كان يحرص صبري على ذكره في أي حوار تلفزيوني يظهر خلاله.

وظهر صبري منذ عدة أشهر على قناة "mbc"، متحدثا عن الإرث الكبير الذي سيتركه لأبنائه بعد رحيله، لكونه واحد من أبناء القلعة البيضاء، قائلا: "سايب ورث كبير لعائلتي وأولادي، وهو نادي الزمالك"، في إشارة إلى أن الأبيض كان للراحل ليس نادٍ ولكن بمثابة البيت.

وأضاف: "لما أبطل وأرجع لربنا هيجي عيد ميلادي، ونادي الزمالك هو اللي هيكرمنى، وأنا مش موجود علشان كده هو حياتي وبيتي".

وكان هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أعلن في تصريحات تليفزيونية أن النادي سيقيم عزاء محمد صبري يوم الأحد المقبل داخل النادي.

