مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

إعلان

"سايب ورث لعائلتي".. ماذا قال محمد صبري قبل وفاته عن نادي الزمالك؟

كتب - يوسف محمد:

11:44 م 14/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    زيزو ينعي محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    أبو تريكة ينعى محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري
  • عرض 11 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى كل محبي الرياضة المصرية صباح اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، خبرا صادما بوفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري.

ورحل صبري عن عالمنا بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وعرف الراحل طوال تاريخه في كرة القدم بحبه الكبير لنادى الزمالك، وعشقه الغير متناهي للفارس الأبيض، الذي يعد هو أحد أبنائه المخلصين، وهو ما كان يحرص صبري على ذكره في أي حوار تلفزيوني يظهر خلاله.

وظهر صبري منذ عدة أشهر على قناة "mbc"، متحدثا عن الإرث الكبير الذي سيتركه لأبنائه بعد رحيله، لكونه واحد من أبناء القلعة البيضاء، قائلا: "سايب ورث كبير لعائلتي وأولادي، وهو نادي الزمالك"، في إشارة إلى أن الأبيض كان للراحل ليس نادٍ ولكن بمثابة البيت.

وأضاف: "لما أبطل وأرجع لربنا هيجي عيد ميلادي، ونادي الزمالك هو اللي هيكرمنى، وأنا مش موجود علشان كده هو حياتي وبيتي".

وكان هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أعلن في تصريحات تليفزيونية أن النادي سيقيم عزاء محمد صبري يوم الأحد المقبل داخل النادي.

أقرأ أيضًا:

"هو سر سعادتي في الحياة".. نجم الزمالك الأسبق يروي موقفاً مع الراحل محمد صبري

"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري نادي الزمالك وفاة محمد صبري الراحل محمد صبري آخر أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري