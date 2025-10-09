مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

"بالأحضان وعلم مصر".. 7 صور من استقبال ابنة حسام حسن لوالدها بعد الصعود لمونديال 2026

كتب : نهي خورشيد

08:24 م 09/10/2025
    استقبال ابنة حسام حسن لوالدها
    استقبال ابنة حسام حسن لوالدها
    استقبال ابنة حسام حسن لوالدها
    استقبال ابنة حسام حسن لوالدها
    حسام حسن وابنته من المطار
    استقبال ابنة حسام حسن
    يارا حسام حسن مع والدها

حرصت يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استقبال والدها بطريقة خاصة، عقب عودة بعثة الفراعنة إلى القاهرة، بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت يارا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من استقبال والدها في المطار بالأحضان والورد وعلم مصر مع تعليق: "وصعدنا كأس العالم".

ونجح منتخب مصر في حسم صعوده رسمياً إلى نهائيات مونديال 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة المواجهة المقبلة أمام غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يارا حسام حسن ابنة حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 المونديال حسام حسن مدرب منتخب مصر

أخبار

