حرصت يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استقبال والدها بطريقة خاصة، عقب عودة بعثة الفراعنة إلى القاهرة، بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت يارا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من استقبال والدها في المطار بالأحضان والورد وعلم مصر مع تعليق: "وصعدنا كأس العالم".

ونجح منتخب مصر في حسم صعوده رسمياً إلى نهائيات مونديال 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة المواجهة المقبلة أمام غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.