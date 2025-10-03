"قصص متفوتكش".. قائمة الخطيب تقترب من الفوز.. وبكاء زوجة علي زين

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث اقترب قائمة محمود الخطيب من الفوز بانتخابات الأهلي بالتزكية.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

قائمة الخطيب تقترب من الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة

تقترب قائمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من الفوز في الانتخابات المقبلة بالتزكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

شهدت مباراة برشلونة وفيزبريم المجري في نهائي مونديال اليد، مشهدًا مؤثرًا للاعب المصري على زين وأسرته، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خالد مرتجي يوجه رسالة إلى الخطيب وياسين منصور

أعلن خالد مرتجي تقدمه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق النادي الأهلي في الدورية الجديدة 2025-2029.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لافتة إنسانية من لاعبي برشلونة تجاه المصري سيف الدرع

منح لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة، زميلهم في الفريق المصري سيف الدرع، حق رفع كأس بطولة العالم، المقامة في مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب؟

تضاءلت فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي، بعد التعرض لخسارتين متتاليتين دون تحقيق نقاط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 فئات تذاكر.. والدة لامين يامال تنظم أمسية مدفوعة للعشاء.. ما القصة؟

في خطوة مفاجئة، قررت شيلا إيبانا، والدة النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، الخروج من دائرة الخصوصية التي لطالما تمسّكت بها، عبر مشاركتها في فعالية عامة نادرة تنظمها شركة JEN C Events، والمقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر المقبل بفندق "نوبو" في لندن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من "نية الترشح" لـ"التجاهل".. كيف توترت العلاقة بين الخطيب وغالي؟

تجاهل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي حاليًا، عندما وجّه الشكر إلى أعضاء المجلس الذين لن يكونوا ضمن قائمته للانتخابات المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عاوز يدي تعليمات لكابتن مصر".. ماجد سامي يكشف ما فعله والد زيزو مع حسام غالي

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، تفاصيل تواجد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الأهلي في الاحتراف في نادي ليرس البلجيكي، عندما كان يملك النادي وقتها، وتدخل والده لمنح تعليمات لحسام غالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح وكريم أحمد مرشحان لجائزة في ليفربول.. ما التفاصيل؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "هدف الشهر" عن شهر سبتمبر الماضي، داعيًا جماهيره للمشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي لاختيار الهدف الأفضل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مناشدة عاجلة لـ ملكة جمال باراجواي إلى ترامب لتسهيل التأشيرات كأس العالم

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحدي كبير يتعلق بضمان وصول ملايين المشجعين الذين يرغبون في حضور البطولة، بطولة كأس العالم المقبلة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا