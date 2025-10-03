مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"قصص متفوتكش".. قائمة الخطيب تقترب من الفوز.. وبكاء زوجة علي زين

كتب : مصراوي

01:36 م 03/10/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    زوجة على زين
  • عرض 24 صورة
    على زين
  • عرض 24 صورة
    على زين
  • عرض 24 صورة
    زوجة على زين
  • عرض 24 صورة
    خالد مرتجي وقنديل
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر مع خالد مرتجي 2022
  • عرض 24 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 24 صورة
    قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    سيف الدرع أثناء رفع كأس العالم (1)
  • عرض 24 صورة
    سيف الدرع أثناء رفع كأس العالم (2)
  • عرض 24 صورة
    سيف الدرع لاعب برشلونة (2)
  • عرض 24 صورة
    سيف الدرع يرفع كأس العالم (4)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر للشباب
  • عرض 24 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب
  • عرض 24 صورة
    حسام غالي في الطائرة
  • عرض 24 صورة
    حسام غالي ومحمد رمضان
  • عرض 24 صورة
    حسام غالي
  • عرض 24 صورة
    حسام غالي
  • عرض 24 صورة
    ماجد سامي
  • عرض 24 صورة
    ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر للشباب
  • عرض 24 صورة
    كريم أحمد لاعب ليفربول
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث اقترب قائمة محمود الخطيب من الفوز بانتخابات الأهلي بالتزكية.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

قائمة الخطيب تقترب من الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة

تقترب قائمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من الفوز في الانتخابات المقبلة بالتزكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

شهدت مباراة برشلونة وفيزبريم المجري في نهائي مونديال اليد، مشهدًا مؤثرًا للاعب المصري على زين وأسرته، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خالد مرتجي يوجه رسالة إلى الخطيب وياسين منصور

أعلن خالد مرتجي تقدمه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق النادي الأهلي في الدورية الجديدة 2025-2029.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لافتة إنسانية من لاعبي برشلونة تجاه المصري سيف الدرع

منح لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة، زميلهم في الفريق المصري سيف الدرع، حق رفع كأس بطولة العالم، المقامة في مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب؟

تضاءلت فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي، بعد التعرض لخسارتين متتاليتين دون تحقيق نقاط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 فئات تذاكر.. والدة لامين يامال تنظم أمسية مدفوعة للعشاء.. ما القصة؟

في خطوة مفاجئة، قررت شيلا إيبانا، والدة النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، الخروج من دائرة الخصوصية التي لطالما تمسّكت بها، عبر مشاركتها في فعالية عامة نادرة تنظمها شركة JEN C Events، والمقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر المقبل بفندق "نوبو" في لندن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من "نية الترشح" لـ"التجاهل".. كيف توترت العلاقة بين الخطيب وغالي؟

تجاهل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي حاليًا، عندما وجّه الشكر إلى أعضاء المجلس الذين لن يكونوا ضمن قائمته للانتخابات المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عاوز يدي تعليمات لكابتن مصر".. ماجد سامي يكشف ما فعله والد زيزو مع حسام غالي

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، تفاصيل تواجد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الأهلي في الاحتراف في نادي ليرس البلجيكي، عندما كان يملك النادي وقتها، وتدخل والده لمنح تعليمات لحسام غالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح وكريم أحمد مرشحان لجائزة في ليفربول.. ما التفاصيل؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "هدف الشهر" عن شهر سبتمبر الماضي، داعيًا جماهيره للمشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي لاختيار الهدف الأفضل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مناشدة عاجلة لـ ملكة جمال باراجواي إلى ترامب لتسهيل التأشيرات كأس العالم

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحدي كبير يتعلق بضمان وصول ملايين المشجعين الذين يرغبون في حضور البطولة، بطولة كأس العالم المقبلة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قصص متفوتكش قائمة الخطيب الخطيب الأهلي زوجة علي زين انتخابات الأهلي خالد مرتجي ياسين منصور سيف الدرع كأس العالم للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* إسرائيل تعترض آخر سفينة من "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة
شلل حكومي يضرب أمريكا للمرة الرابعة بعهد ترامب.. ماذا وراء الأزمة؟