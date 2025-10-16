زواجه من فنانة وأغنية عالمية.. أشهر الشائعات التي لاحقت محمد صلاح

لاحقت الشائعات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من جديد، بانتشار أنباء عن إصدار المغنية البربادوسية ريهانا، أغنية له.

ونشرت قناة تحمل اسم "Celebrity Music Videos" على منصة "يوتيوب"، ويتابعها 26.1 ألف شخص، مقطع فيديو موسيقي، تغني فيه ريهانا لمحمد صلاح.

وزعم كثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ريهانا أصدرت تلك الأغنية لمحمد صلاح، إلا أن تلك القناة، نوهت في الوصف الخاص بمقطع الفيديو، أن هذا المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي، للترفيه.

ولا تعد تلك الشائعة الوحيدة التي لاحقت صلاح، إذ كان شائعة زواجه من الفنانة ريم مصطفى، الأشهر خلال السنوات الماضية.

وبعد سنوات من تلك الشائعة، ردت ريم مصطفى عليها لأول مرة، في تصريحات عبر برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، في أبريل الماضي، وقالت: "الشائعات كانت أحيانا تضحكني وأحيانا تزعجني، والله ما قابلت محمد صلاح في حياتي، بس أعتقد إن لما الإنسان يكبر ويكتسب نضج وخبرة، بيكون عنده وعي مختلف، وقراراته العاطفية بتكون أصعب، ويمكن يكون في داخله مساحة للخيال والأحلام".