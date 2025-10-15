بحضور عمر جابر والجزيري.. دونجا يحتفل بخطبته

محمد صلاح ينشر صورا من إجازته الصيفية في الجونة.. ونجم الأهلي يعلق

احتفل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخطبته في أجواء عائلية وحضور ثنائي الأبيض عمر جابر وسيف الدين الجزيري.

وشاركت زوجة سيف الدين الجزيري، صورا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من احتفال دونجا بخطبته.

وظهر عمر جابر قائد الزمالك وزوجته والتونسي سيف الدين الجزيري وزوجته، في احتفال دونجا بخطبته، التي أعلن عنها يوم الإثنين الماضي.

