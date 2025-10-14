حفل زفاف رفيق كابو.. ورسالة مؤثرة من ماجد سامي

احتفل التونسي رفيق كابو، لاعب إنبي الحالي ووادي دجلة السابق، بحفل زفافه وسط أجواء عائلية، وبحضور ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة.

ونشر رفيق كابو صورًا له مع ماجد سامي من حفل زفافه، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أبي الغالي، والله بحبك كتير. أنت شخص عظيم، وكنت مبسوط جدًا وأنت معي في فرحي. بجد ربنا يخليك ليا، أنت أغلى إنسان في حياتي. أشكرك على كل شيء عملته معي."

ووجه ماجد سامي رسالة مؤثرة للاعب، وكتب على صفحته بموقع "فيسبوك": "من عرس ابني رفيق كابو في جرجيس هذا الصيف".

اقرأ أيضًا:

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

"بمبلغ مدفعش من 5 سنين".. أحمد سليمان يفجر مفاجأة حول صفقة البرازيلي بيزيرا