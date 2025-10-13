مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

5 7
19:00

الأهلي

جميع المباريات

"داخل السيارة".. احتفال خاص من زوجة حسام حسن بعد التأهل للمونديال (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

06:18 م 13/10/2025
حقق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، انجازا تاريخيا رفقة الفراعنة بعد قيادة المنتخب الوطني، للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وقاد حسن المنتخب الوطني، لاحتلال صدارة ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حصد الفراعنة 26 نقطة من 10 مباريات، خاضهم المنتخب بالتصفيات.

وتمر الساحة الرياضية في مصر وبالأخص في كرة القدم، بحالة من السعادة الكبيرة، بتأهل الفراعنة للمونديال، وهو ما ظهر على كل أعضاء المنتخب الوطني بما في ذلك أسر اللاعبين.

وحرصت دانا أدم زوجة حسام حسن، على تهنئته بشكل مختلف بالتأهل للمونديال، من خلال نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

ونشرت زوجة المدير الفني للفراعنة، فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، وهى تتواجد رفقة العميد في السيارة، ويرددان بعض الأغاني معا تعبيرا عن حالة السعادة التي يعيشها الثنائي بعد التأهل للمونديال.

منتخب مصر حسام حسن حسام حسن وزوجته كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم

