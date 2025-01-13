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أعلن تايسون فيوري اعتزاله الملاكمة رسميًا، اليوم، وذلك بعدما خسر للمرة الثانية مباراة أمام أوسك.

وخرجت شائعات حول إمكانية خوضه ضد جوشوا. هنا نستعرض أبرز التفاصيل حول ثروة تايسون فيوري.

كم تبلغ ثروة الملاكم تايسون فيوري؟

وصلت ثروة فيوري حوالي 160 مليون دولار وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

وأثبت فيوري أنه أحد أكثر الرياضيين الأعلى دخلا في رياضة الملاكمة.

ووصلت قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها إلى 190 مليون دولار في المباراة الأخيرة، حصل منها فيوري على 100 مليون دولار رغم خسارته المباراة.

وكانت هزيمة فيوري من أوليكساندر أوسيك هي الثانية التي يخسر فيها الأوكراني.

وربح فيوري 79 مليون إسترليني من أول نزال خاضه ضد أوسيك، وكان من المقرر أن يتقاسم الثنائي 150 مليون جنيه إسترليني من المباراة.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة 47% من أرباح فيوري ستذهب إلى الإيرادات والجمارك وتخصيص 28 مليون إسترليين لضريبة الدخل و1.2 مليون إسترليني للتأمين الوطني لبلاده، لأنه مقيم في الخارج بالمملكة المتحدة.

زوجة تايسون فيوري

وسيتمن فيوري من قضاء المزيد من الوقت مع زوجته الفرنسية وأطفاله السبعة.

وكان قد قضي ثلاثة أشهر للاستعداد لمواجهة أوسيك، بعدما اتفق مع زوجته أنهما سيقضيان وقتا منفصلين ليتمكن من التركيز والاستعداد لمواجهة أوسيك.

يذكر أن فيوري حلبة القتال 37 مرة، خسر مبارتين فقط، وكلاهما كانا ضد الأوكراني أوسيك.

وكان انتصاره الأكبر ضد بطل الوزن الثقيل كليتشو في نوفمبر 2015.