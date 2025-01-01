لا يوجد تأكيد على مقدار صافي ثروة ماجنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج.

تشير بعض التقارير إلى أن هذا الرقم يبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بينما تقدره تقارير أخرى بنحو 50 مليون دولار أمريكي. بغض النظر عن صافي ثروته، فإن ثروة كارلسن لها ثلاثة مصادر أساسية: شركته Play Magnus AS (أو Play Magnus Group)، وإعلاناته من العلامات التجارية وأرباحه من الشطرنج.

في أكتوبر 2013، شارك كارلسن في تأسيس شركة Play Magnus AS مع أندرس براندت والمستثمر إسبن أدجستين. ووفقًا لمجلة فوربس ، فقد استثمر 13 ألف دولار أمريكي فقط مقابل حصة 60% في الشركة.

في عام 2020، تم إدراج الشركة في سوق ميركور في بورصة أوسلو بتقييم بلغ 100 مليون دولار أمريكي. ووفقًا لمجلة فوربس ، فإن هذا جعل سهم كارلسن يساوي 12 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر 2021 ، بلغت القيمة السوقية للشركة 115 مليون دولار أميركي في ذلك الوقت. كما ألقى التقرير مزيدًا من الضوء على حصة كارلسن فيها. وذكر أن والدي أسطورة الشطرنج، هنريك وسيجرون، أسسا شركة تدعى ماجنوس تشيس في عام 2016 لمساعدة ابنهما على أن يصبح مستقلاً ماليًا في سن 25 عامًا في حال قرر التوقف عن اللعب.

كانت حصة ماجنوس تشيس في مجموعة بلاي ماجنوس تبلغ نحو 9.5%. وكانت حصة كارلسن في ماجنوس تشيس تبلغ نحو 85%، وهو ما يعني أن حصته في الأسهم بلغت نحو 9 ملايين دولار أميركي في مجموعة بلاي ماجنوس اعتبارًا من نوفمبر 2021.

تعد شركة Play Magnus هي الشركة المسؤولة عن مجموعة تطبيقات الألعاب التي تحمل نفس الاسم والتي اعتبارًا من أكتوبر 2023 لديها أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل عبر الأنظمة الأساسية لأربع ألعاب مختلفة.

بعد الصفقة التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2022، أصبحت مجموعة Play Magnus جزءًا من Chess.com . أصبح كارلسن سفير العلامة التجارية لـ Chess.com في اتفاقية مع الأخير. وعلى هذا النحو، تم التعاقد معه للمشاركة في أحداث Chess.com مثل بطولة Speed ​​Chess.

أسس كارلسن Offerspill Sjakklubb (نادي Offerspill للشطرنج) في النرويج في عام 2019.

ويضم النادي بعضًا من أفضل لاعبي الشطرنج في العالم كأعضاء، بما في ذلك كارلسن، وبراجناندا، وراوناك سادواني، وتيجا فيديتش، وآريان تاري، وبراناف فينكاتيش، وإريك هانسن، وكريستيانسن يوهان سيباستيان، وفرود أولاف أولسن أوركيدال، وهالدورسن بنيامين.