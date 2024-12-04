تركت عملها من أجله.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن قصة فيرجيل فان دايك

تدعم ماريا جوليا مازاليا صديقها نجم ريال مدريد بقوة في مسيرته الكروية.

ولدت ماريا جوليا في 30 أكتوبر 1995، وهي برازيلية مثله.

تعرف نفسها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات بأنها صانعة محتوى.

وظهرت ماريا في البرنامج التلفزيوني البرازيلي "الواقع"، حيث يتم اختيار المتسابقين لقضاء إجازة في إحدى الجزر، لكنهم يخدعون، إذ يكتشفون إنهم في مغامرة.

وتهتم صديقة فينسيوس جونيور بتقديم محتوى حول الموضة والأزياء والسفر.

في عام 2019 أعلنا فينيسيوس جونيور وحبيبته ماريا عن علاقتهما، وكشفت صحيفة "لانس" البرازيلية قصتهما.

وكان النجم البرازيلي قد التقط صورة "سيلفي" مع ماريا في مكان حاولا عدم كشفه، لكن الجمهور لاحظ التشابه وعرفا أنه في نادي ريال مدريد.

وتعمل ماريا موديل لماركة ملابس باسم "فاشون نوفا".

لم يتزوج نجم ريال مدريد من ماريا حتى الآن.

يذكر أن فينيسيوس جونيور شارك في 13 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، أحرز 8 أهداف وصنع 5، قبل تعرضه للإصابة منذ أسبوع في مباراة ضد ليجانيس بالدوري الإسباني، ويتوقع أن يعود للمشاركة في المباريات بعد شهر.