"واحد نجا والتاني مطلعش".. غرق شاب بترعة النعناعية في أشمون المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:29 ص 03/04/2026

شهدت قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا بعد سقوط شابين داخل إحدى الترع أثناء استقلالهما دراجة نارية، ما أسفر عن وفاة أحدهما غرقًا ونجاة الآخر.

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة أثناء سير الشابين بدراجة نارية قادمين من أحد الشوارع الفرعية باتجاه الطريق الأسفلتي، حيث فقدا السيطرة على الدراجة وسقطا داخل ترعة النعناعية، وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين سارعوا لمحاولة إنقاذهما.

نجح الأهالي في إنقاذ أحد الشابين فور سقوطه في المياه، بينما جرف التيار الشاب الآخر الذي لم يتمكن من الخروج، ليلقى مصرعه غرقًا، كما سقطت الدراجة النارية داخل الترعة.

معلومات عن الضحايا

وكشف مصدر مقرب، أن الشابين من مركز أشمون، ويبلغان من العمر 18 عامًا، ويعملان في أحد الأفران البلدية، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث لانتشال الجثمان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ودعا الأهالي إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق القريبة من المجاري المائية، مطالبين بتكثيف إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق