والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انطلاق أولى فعاليات القوافل التعليمية التنويرية بمركزي ديروط والغنايم، وسط إقبال كثيف من الطلاب في يومها الأول، وذلك دعمًا للمنظومة التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

تنظيم القوافل برعاية وزارة الشباب والرياضة

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط نظمت القوافل ضمن فعاليات تطلقها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، تحت شعار "نطور لنبني مستقبلًا مستدامًا". وتستهدف القوافل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بشعبتيها العلمي والأدبي، للعام الثالث عشر على التوالي.

تعاون مؤسسي واسع لتنفيذ الفعاليات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القوافل تُنفذ بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وصندوق مكافحة الإدمان، ووحدة "تصدوا معنا"، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وداخل قرى "حياة كريمة" بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.

وأضاف المحافظ أن الفعاليات شهدت في يومها الأول حضور أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، استفادوا من محاضرات يقدمها نخبة من خبراء التدريس في مختلف المواد الدراسية، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026، بما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وتحقيق التفوق.

ندوات توعوية وورش عمل

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن القوافل تضمنت أيضًا لقاءات توعوية لوحدة "تصدوا معنا"، بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، تناولت التحديات التي تواجه الدولة ومخاطر الشائعات. كما شملت ورش عمل وحلقات نقاشية حول مخاطر تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، لتعزيز وعي الطلاب.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم المبادرات التي تجمع بين التعليم والتوعية، بهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.