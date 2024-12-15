يستعد نادي الزمالك لإعلان اسم المدرب السويسري كريستيان جروس، مدربًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، لنصبح على أعتاب رؤية مواجهة جديدة بينه وبين مواطنه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

الثنائي السويسري على معرفة تامة ببعضهما البعض، نظرًا للتاريخ والصداقة الطويلة التي جمعت بينهما في الدوري السويسري.

بداية معرفة كريستيان جروس بـ مارسيل كولر كانت عندما كان الأخير لاعبًا في فريق جراسهوبرز السويسري من 1992 إلى 1997 الذي يدربه جروس، لينضم بعد ذلك إلي جهازه المعاون في الفريق عقب إعتزاله كرة القدم.

ومن هنا بدأت رحلة المدرب السويسري مارسيل كولر التدريبية، كمساعد لـ "كريستيان جروس" في نادي جراسهوبرز السويسري.

ويتصدر جروس قائمة المدربين الأكثر مواجهة لكولر بـ 18 مواجهة في الدوري السويسري بنظامه القديم وكأس سويسرا، حيث فاز جروس على كولر في 6 مباريات وفاز كولر في 4 لقاءات وتعادلا في 8 مواجهات.

وكانت بداية مواجهات كولر وجروس في الفترة التي تولى فيها مدرب الأهلي مسئولية تدريب سانت جاليين السويسري في الأول من يناير 1999، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كولر يمدح أستاذه جروس

مدح مارسيل كولر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي معلمه الأول كريستيان جروس، وذلك في تصريحات سابقة لصحيفة bluewin السويسرية بقوله: مع كريستيان، كان هناك شيء واحد فقط: الفوز، كان يفعل دائمًا كل شيء من أجل ذلك، وكان يقود الطريق بنفسه دائمًا".

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