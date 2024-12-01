"ماشي في الدنيا بدعواتك".. رسالة حمزة علاء لوالدته في عيد ميلادها

كتبت - نهى خورشيد

وجه حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة خاصة لوالدته في عيد ميلادها.

ونشر علاء عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور رفقة والدته، مع تعليق :"كل سنه وانتي امي كل سنه وانتي احن قلب في الدنيا، كل سنه وانتي مصدر السعادة والخير و الحب كله، كل سنه وانتي دائماً في ضهري، كل سنه و انا ماشي في الدنيا بدعواتك، كل سنه و انا ماليش في الدنيا غيرك، كل سنه و ربنا مخليكي ليا و مبيحرمنيش منك ابداً، كل سنه وانتي طيبه يا اغلي ما عندي".

وفي سياق منفصل، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الأهلي والبنك اليوم في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.