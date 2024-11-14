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شارك محمد مجدي أفشة صورة لسيارته الجديدة وذلك عبر ستوري حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة أحد أصدقاء أفشة: "عملنا القاضية مع صاحب القاضية، مبروك يا أخويا بورش 2024".

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم الجمعة 22 نوفمبر2024.

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