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"عملنا القاضية".. أفشة يشارك جمهوره صور سيارته الجديدة موديل2024

08:13 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    سيارة بورش
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    سيارة بورش
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    سيارة بورش
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    سيارة بورش
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    مواصفات-و-سعر-بورش-كايين-
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    سيارة بورش
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    سيارة بورش
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    سيارة بورش
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    سيارة بورش
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شارك محمد مجدي أفشة صورة لسيارته الجديدة وذلك عبر ستوري حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة أحد أصدقاء أفشة: "عملنا القاضية مع صاحب القاضية، مبروك يا أخويا بورش 2024".

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم الجمعة 22 نوفمبر2024.

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أفشة الأهلي سيارة أفشة الجديدة موعد مباراة الأهلي المقبلة سيارة بورش2024
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