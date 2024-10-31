مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

3 صور لنجم الأهلي في الإمارات بعد التتويج ببطولة على حساب العين

09:50 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مروان عطية
  • عرض 3 صورة
    مروان عطية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

نشر مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوراً بجانب برج خليفة خلال تواجده بالإمارات.

وكان الفريق الكروي بالنادي الأهلي حقق فوزاً على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 في لقاء السوبر المصري الذي جمع القطبين في دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مروان عطية الأهلى السوبر المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز العين الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)