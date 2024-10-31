3 صور لنجم الأهلي في الإمارات بعد التتويج ببطولة على حساب العين

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كتبت - نهى خورشيد

نشر مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوراً بجانب برج خليفة خلال تواجده بالإمارات.

وكان الفريق الكروي بالنادي الأهلي حقق فوزاً على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 في لقاء السوبر المصري الذي جمع القطبين في دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.