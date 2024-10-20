مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

التانية.. مدحت شلبي مع سيارته الجديدة (صورة)

04:49 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مدحت شلبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ظهر المعلق والإعلامي الرياضي، مدحت شلبي مع أحد تجار السيارات وذلك بعد شراء سيارته الجديدة.

وعلق تاجر يدعى مصطفى القبضان الذي ظهر في صورة مع مدحت شلبي: "يا مساء الأنوار الليلة ضرب نار، مبروك عليك يا ملك التعليق، العربية التانية".

يذكر أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الزمالك ضد بيراميدز في إطار منافسات السوبر المصري الممتاز المقام في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز في الساعة 4 وخمس دقائق مساء، بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضاً:

مباريات الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة بطولة كأس الرابطة 2024/25

"ياريت الموضوع يتقفل".. الشناوي يعلق على التدوير بينه وبين شوبير

"مشكلة الدوليين ومشاركة شوبير ورفض وعد الجماهير".. أبرز تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة سيراميكا

مدحت شلبي مدحت شلبي المعلق الرياضي الأهلي والزمالك السوبر المصري الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كنت بجري من كفر بطيخ لدمياط عشان مش معايا فلوس".. 8 صور لبدايات عصام الحضري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو