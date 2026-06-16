أعلن الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره السنغالي، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - مايكل أوليز -ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي