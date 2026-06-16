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مبابي يقود الهجوم.. التشكيل الرسمي لمنتخب فرنسا لمواجهة السنغال بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

09:06 م 16/06/2026

منتخب فرنسا

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أعلن الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره السنغالي، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبيلي - مايكل أوليز -ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي

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منتخب فرنسا منتخب السنغال كأس العالم 2026

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