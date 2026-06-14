كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن رؤيته لحظوظ المنتخبات العربية في المونديال، مشيراً إلى أن منتخبي مصر والمغرب يملكان الحظوظ الأقوى للتأهل وترك بصمة في البطولة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بخصوص زيادة عدد المنتخبات العربية المشاركة لأول مرة ووصول عدد المنتخبات الإفريقية لـ 9 أو 10 منتخبات، وده اللي بيدي فرصة أكبر للدول إنها تكون موجودة بعدد أكبر في كأس العالم، فوجهة نظري بشكل عام إن ده فيه مكاسب عربية، لكن في نفس الوقت لازم نبقى واقعيين في تقييم المجموعات".

وأضاف:"أنا شايف إن أغلب مجموعات المنتخبات العربية صعبة جداً، باستثناء مجموعة منتخب مصر اللي على الورق المفروض إننا نقدر نتأهل منها سواء أول أو تاني وده المتوقع نظرياً".

وتابع حديثه قائلاً:"بشكل عام، أنا شايف إن حظوظ المغرب ومصر هم الأقوى بين المنتخبات العربية بناءً على الفوارق الفنية والإمكانيات والنتائج على الورق".

وعن حظوظ بقية المنتخبات العربية قال:"تونس والجزائر وقطر والسعودية مجموعاتهم صعبة جداً، وممكن أي منتخب منهم يعدي ويحقق مفاجأة كبيرة".

وأتم حديثه قائلاً:"في النهاية، كأس العالم هو حلم أي لاعب وكل لاعب عربي هيبذل أقصى ما عنده، ممكن يوصل لـ 150% من طاقته ونتمنى طبعاً إن كل المنتخبات العربية تتأهل لكن الواقع بيقول إن فرص مصر والمغرب هي الأقوى حالياً بشكل واضح".