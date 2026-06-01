مباريات ودية - منتخبات

النرويج

3 1
20:00

السويد

مباريات ودية - منتخبات

المغرب -17

0 1
22:00

مصر -17

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

0 1
20:00

إنبي

هل تؤثر عقوبة الإيقاف التأديبية على مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟ خبير يوضح

كتب : نهي خورشيد

10:14 م 01/06/2026 تعديل في 10:41 م
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (17)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (14)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (12)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (9)
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 11_11_11
    تتويج الزمالك بالدوري المصري_12_12
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 2_2_2
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (7)
    احتفالات الزمالك

أوضح خبير اللوائح عامر العمايرة، حقيقة استبعاد الزمالك من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي المقبل 2026-2027.


وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي:"ليس لإيقاف قيد الزمالك لفترتين جديدتين علاقة بمشاركته في البطولة الإفريقية الموسم المقبل".


وكان العمايرة كشف في وقت سابق عن توقيع عقوبة تأديبية جديدة بإيقاف قيد الزمالك لفترتين، على خلفية أزمة مستحقات اللاعب السابق صلاح مصدق، لمعرفة التفاصيل من هنا.


الزمالك يتأهل لدوري أبطال إفريقيا 2026-2027


ويذكر أن الزمالك ضمن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2025-2026.

بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16

خبير لوائح يفجر مفاجأة لمصراوي بشأن عقوبة تأديبية جديدة تهدد الزمالك

الزمالك عامر العمايرة دوري أبطال إفريقيا إيقاف القيد

تقرير دولي عن داء الكلب في مصر يثير التساؤلات.. و"السياحة" تحسم الجدل
رحيل النقيب زياد عمرو بعد 15 يوما من ولادة طفله يثير حزنا وتعاطفا كبيرين
بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
بن غفير: على إسرائيل أن تقول "لا" لترامب
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
