الزمالك ينفي ما يتردد عن عقوبة تأديبية جديدة من فيفا

أوضح خبير اللوائح عامر العمايرة، حقيقة استبعاد الزمالك من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي المقبل 2026-2027.



وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي:"ليس لإيقاف قيد الزمالك لفترتين جديدتين علاقة بمشاركته في البطولة الإفريقية الموسم المقبل".



وكان العمايرة كشف في وقت سابق عن توقيع عقوبة تأديبية جديدة بإيقاف قيد الزمالك لفترتين، على خلفية أزمة مستحقات اللاعب السابق صلاح مصدق، لمعرفة التفاصيل من هنا.



الزمالك يتأهل لدوري أبطال إفريقيا 2026-2027



ويذكر أن الزمالك ضمن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2025-2026.

