أكد الدكتور هشام الزربة، وكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن سلامة الدواجن تبدأ من التقاليد البيطرية المتبعة في التداول، محذرا من أن سوء الحفظ قد يحول المنتج السليم إلى مصدر تلوث.

وأوضح الزربة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أزهري"، أن الذبح يجب أن يكون في مجازر معتمدة مع تبريد فوري للمنتج في درجات حرارة تتراوح بين صفر وأربع درجات.

وقال وكيل كلية الطب البيطري إن "إعادة التجميد بعد الذوبان" هي أخطر الممارسات التي قد ترتكبها ربة المنزل، لأنها تتيح فرصة لنشاط البكتيريا.

وشدد على ضرورة طهي الدواجن جيدا، موضحا أن وصول درجة الحرارة إلى 74-100 درجة مئوية يقتل الميكروبات.

وأشار إلى أن اللحوم المبردة في الثلاجة تصلح 48 ساعة، بينما المجمدة في الفريزر عند -18 درجة مئوية تصلح من تسعة أشهر إلى عام.

وأوضح أن تقسيم الدواجن إلى أجزاء مثل الصدور والأوراك يقلل مدة صلاحيتها المثالية لستة أشهر.