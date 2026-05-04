إعلان

الإمارات تكشف جنسيات مصابي الهجوم الإيراني على الفجيرة

كتب : محمد جعفر

07:17 م 04/05/2026

حريق الفجيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة في الإمارة أفادت، في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي أُبلغ عنه سابقاً في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).

نقل المصابين إلى المستشفى

وأوضح المكتب أن ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية أصيبوا بإصابات متوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

الإمارات تعلن التصدي للصواريخ الإيرانية

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق، أنها اعترضت ثلاثة صواريخ إيرانية فوق المياه الإقليمية للبلاد، بينما سقط صاروخ رابع في البحر.

وقالت وزارة الدفاع: "تم رصد أربعة صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه البلاد. وتم اعتراض ثلاثة صواريخ بنجاح فوق المياه الإقليمية للبلاد، بينما سقط صاروخ آخر في البحر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الإماراتية منطقة فوز للصناعات البترولية حريق الفجيرة اعتراض صواريخ الإمارات إيران والإمارات هجمات إيران على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟
زووم

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
"تعدي مرفوض".. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الفجيرة
شئون عربية و دولية

"تعدي مرفوض".. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الفجيرة
إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
أخبار مصر

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر