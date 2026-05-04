أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة في الإمارة أفادت، في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي أُبلغ عنه سابقاً في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).

نقل المصابين إلى المستشفى

وأوضح المكتب أن ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية أصيبوا بإصابات متوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

الإمارات تعلن التصدي للصواريخ الإيرانية

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق، أنها اعترضت ثلاثة صواريخ إيرانية فوق المياه الإقليمية للبلاد، بينما سقط صاروخ رابع في البحر.

وقالت وزارة الدفاع: "تم رصد أربعة صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه البلاد. وتم اعتراض ثلاثة صواريخ بنجاح فوق المياه الإقليمية للبلاد، بينما سقط صاروخ آخر في البحر".