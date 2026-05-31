مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

4 1
16:00

الأردن

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

106 98
16:00

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
22:30

السنغال

بينهم مسابقة عربية وحيدة.. قائمة الدوريات الأعلى إنفاقاً على الرواتب موسم 2025-2026

كتب : نهي خورشيد

06:39 م 31/05/2026 تعديل في 06:45 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    النصر يكتسح الخليج بخماسية ويواصل صدارة دوري روشن (1)
  • عرض 16 صورة
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
  • عرض 16 صورة
    الدوري الانجليزي
  • عرض 16 صورة
    الدوري الإنجليزي 1_2
  • عرض 16 صورة
    الدوري الإنجليزي
  • عرض 16 صورة
    الدوري الإيطالي
  • عرض 16 صورة
    مشاركة عبد الحميد سعود التاريخية مع روما في الدوري الإيطالي (8)
  • عرض 16 صورة
    ميلان بطلاً للدوري الإيطالي
  • عرض 16 صورة
    الدوري الايطالي
  • عرض 16 صورة
    الدوري الإيطالي
  • عرض 16 صورة
    الدوري الفرنسي مهدد بعدم البث على شاشات التلفزيون
  • عرض 16 صورة
    الدوري الفرنسي
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي
  • عرض 16 صورة
    كومباني يرفع درع الدوري الألماني
  • عرض 16 صورة
    الدوري الألماني

كشفت أحدث التقارير المالية الخاصة بموسم 2025-2026 عن قائمة أبرز الدوريات العالمية إنفاقأ على رواتب اللاعبين.


وبحسب البيانات الصادرة عن موقع "كابولوجي" المتخصص بالرواتب والتقارير المالية، فإن أجور اللاعبين في مختلف الدوريات الكروية حول العالم تجاوزت مليارات الدولارات، إذ يتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر إنفاقاً على اللاعبين.


قائمة أكثر الدوريات إنفاقاً على رواتب اللاعبين


وفيما يلي قائمة الدوريات الثمانية الأعلى إنفاقاً على رواتب اللاعبين خلال موسم 2025-2026

1- الدوري الإنجليزي الممتاز: يتصدر البريميرليج القائمة بفارق واضح عن بقية الدوريات، إذ بلغ إجمالي فاتورة الرواتب المقدرة نحو 3.6 مليار دولار، وهي ما بين 2.86 مليار دولار كرواتب ثابتة إضافة إلى 735.8 مليون دولار كمكافآت وحوافز.

2- الدوري الإسباني: يحتل الليجا المركز الثاني بإجمالي إنفاق يقدر بـ2.2 مليار دولار، إذ بلغت الرواتب الثابتة 1.71 مليار دولار، فيما وصلت قيمة المكافآت إلى نحو 495.2 مليون دولار.

3- الدوري الألماني: ويأتي البوندسليجا في المرتبة الثالثة بإجمالي رواتب يقدر بـ1.70 مليار دولار منها 1.35 مليار دولار كرواتب أساسية، إلى جانب 348.9 مليون دولار كمكافآت.

4- الدوري الإيطالي: احتل الكالتشيو المركز الرابع بإجمالي فاتورة رواتب بلغت 1.67 مليار دولار، إذ شملت 1.34 مليار دولار كرواتب ثابتة بالإضافة إلى 324.2 مليون دولار كمكافآت.

5- الدوري السعودي للمحترفين: واصل دوري روشن حضوره القوي بين أكبر المسابقات العالمية محتلاً المركز الخامس بإجمالي رواتب يقدر بـ1.48 مليار دولار، إذ بلغت الرواتب الثابتة 1.23 مليار دولار بينما وصلت المكافآت إلى 255.5 مليون دولار.

6- الدوري الفرنسي: يأتي في المركز السادس بإجمالي إنفاق بلغ 1.28 مليار دولار وتضمنت هذه القيمة 998.2 مليون دولار كرواتب ثابتة، و279.6 مليون دولار كمكافآت.

7- دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: يحتل تشامبيونشيب المرتبة السابعة بإجمالي فاتورة رواتب بلغت 793.5 مليون دولار منها 637.1 مليون دولار كرواتب أساسية و156.4 مليون دولار كمكافآت.

8- الدوري التركي الممتاز: ويتواجد بالمركز الثامن بإجمالي رواتب يقدر بـ630.7 مليون دولار، موزعة بين 521 مليون دولار كرواتب ثابتة و109.7 مليون دولار كمكافآت.

