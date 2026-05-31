كشفت أحدث التقارير المالية الخاصة بموسم 2025-2026 عن قائمة أبرز الدوريات العالمية إنفاقأ على رواتب اللاعبين.



وبحسب البيانات الصادرة عن موقع "كابولوجي" المتخصص بالرواتب والتقارير المالية، فإن أجور اللاعبين في مختلف الدوريات الكروية حول العالم تجاوزت مليارات الدولارات، إذ يتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر إنفاقاً على اللاعبين.



قائمة أكثر الدوريات إنفاقاً على رواتب اللاعبين



وفيما يلي قائمة الدوريات الثمانية الأعلى إنفاقاً على رواتب اللاعبين خلال موسم 2025-2026

1- الدوري الإنجليزي الممتاز: يتصدر البريميرليج القائمة بفارق واضح عن بقية الدوريات، إذ بلغ إجمالي فاتورة الرواتب المقدرة نحو 3.6 مليار دولار، وهي ما بين 2.86 مليار دولار كرواتب ثابتة إضافة إلى 735.8 مليون دولار كمكافآت وحوافز.



2- الدوري الإسباني: يحتل الليجا المركز الثاني بإجمالي إنفاق يقدر بـ2.2 مليار دولار، إذ بلغت الرواتب الثابتة 1.71 مليار دولار، فيما وصلت قيمة المكافآت إلى نحو 495.2 مليون دولار.



3- الدوري الألماني: ويأتي البوندسليجا في المرتبة الثالثة بإجمالي رواتب يقدر بـ1.70 مليار دولار منها 1.35 مليار دولار كرواتب أساسية، إلى جانب 348.9 مليون دولار كمكافآت.



4- الدوري الإيطالي: احتل الكالتشيو المركز الرابع بإجمالي فاتورة رواتب بلغت 1.67 مليار دولار، إذ شملت 1.34 مليار دولار كرواتب ثابتة بالإضافة إلى 324.2 مليون دولار كمكافآت.



5- الدوري السعودي للمحترفين: واصل دوري روشن حضوره القوي بين أكبر المسابقات العالمية محتلاً المركز الخامس بإجمالي رواتب يقدر بـ1.48 مليار دولار، إذ بلغت الرواتب الثابتة 1.23 مليار دولار بينما وصلت المكافآت إلى 255.5 مليون دولار.



6- الدوري الفرنسي: يأتي في المركز السادس بإجمالي إنفاق بلغ 1.28 مليار دولار وتضمنت هذه القيمة 998.2 مليون دولار كرواتب ثابتة، و279.6 مليون دولار كمكافآت.



7- دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: يحتل تشامبيونشيب المرتبة السابعة بإجمالي فاتورة رواتب بلغت 793.5 مليون دولار منها 637.1 مليون دولار كرواتب أساسية و156.4 مليون دولار كمكافآت.



8- الدوري التركي الممتاز: ويتواجد بالمركز الثامن بإجمالي رواتب يقدر بـ630.7 مليون دولار، موزعة بين 521 مليون دولار كرواتب ثابتة و109.7 مليون دولار كمكافآت.

