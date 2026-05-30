دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

0 0
22:00

الجيش الملكي

"وقت إضافي أم ركلات ترجيح".. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة أرسنال وباريس بالتعادل؟

كتب : يوسف محمد

08:55 م 30/05/2026 تعديل في 09:00 م
  • عرض 9 صورة
يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أرسنال، على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المقامة حاليا، في إطار نهائي البطولة.

أهداف الشوط الأول من مباراة باريس وأرسنال في نهائي دوري الأبطال

وسجل هدف فريق أرسنال الإنجليزي الوحيد في اللقاء اللاعب كاي هافيرتز، في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة، نجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدف التعادل للفريق الباريسي من علامة الجزاء.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة باريس وأرسنال بالتعادل؟

وحال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، سيتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وفي حال استمر التعادل يسيطر على نتيجة المباراة في الأشواط الإضافية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

