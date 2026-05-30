يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أرسنال، على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المقامة حاليا، في إطار نهائي البطولة.

أهداف الشوط الأول من مباراة باريس وأرسنال في نهائي دوري الأبطال

وسجل هدف فريق أرسنال الإنجليزي الوحيد في اللقاء اللاعب كاي هافيرتز، في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة، نجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدف التعادل للفريق الباريسي من علامة الجزاء.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة باريس وأرسنال بالتعادل؟

وحال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، سيتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وفي حال استمر التعادل يسيطر على نتيجة المباراة في الأشواط الإضافية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

أقرأ أيضًا:

"سجل في نسختين".. كاي هافيرتز يسجل رقما تاريخيا ببطولة دوري أبطال أوروبا

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026