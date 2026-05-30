لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 0 -1 أرسنال.. فيرتز يسجل الأول للجانرز

كتب : يوسف محمد

06:30 م 30/05/2026 تعديل في 07:09 م

باريس سان جيرمان وأرسنال (1)

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت 30 مايو، نظيره أرسنال الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بوشكاش أرينا".

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

وفي المقابل جاء تشكيل أرسنال:

الحارس: دافيد رايا

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وبييرو هينكابيي

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي ومارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد

أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: كاي هافيرتز يسجل الهدف الأول لأرسنال في مرمى باريس

