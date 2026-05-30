لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 0 -1 أرسنال.. فيرتز يسجل الأول للجانرز
كتب : يوسف محمد
باريس سان جيرمان وأرسنال (1)
يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت 30 مايو، نظيره أرسنال الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.
وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بوشكاش أرينا".
تشكيل باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.
خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.
خط الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي
وفي المقابل جاء تشكيل أرسنال:
الحارس: دافيد رايا
خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وبييرو هينكابيي
خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي ومارتن أوديجارد
خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد
أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 6: كاي هافيرتز يسجل الهدف الأول لأرسنال في مرمى باريس