حقّق نادي آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 لينهوا انتظاراً طال 22 عاماً منذ آخر لقب عام 2004.

5 أندية من الدوري الإنجليزي تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

وضمنت خمسة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، في موسم تاريخي. فبالإضافة إلى آرسنال، جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني رغم خسارته اليوم 2-1 من أستون فيلا، واحتفظ مانشستر يونايتد بالمركز الثالث بعد فوز على برايتون 3-0، وتأهّل أستون فيلا لسببين: المركز الرابع في الدوري، وتتويجهم بالدوري الأوروبي الأسبوع الماضي في إسطنبول. أما ليفربول فقد تأهّلوا من المركز الخامس استفادةً من مقعد إضافي مُنح لإنجلترا من يويفا.

من تأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر من الدوري الإنجليزي؟

وفي المراكز الأوروبية الأدنى، تأهل بورنموث إلى الدوري الأوروبي بعد تعادله مع نوتينجهام فورست 1-1 وتواجده في المركز السادس، وفي المركز السابع جاء سندرلاند برصيد 50 نقطة ليرافق بورنموث في الدوري الأوروبي. أما برايتون فسيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلاله المركز الثامن.

