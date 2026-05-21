الدوري السعودي

نادي نيوم

0 1
21:00

الاتفـــــاق

الدوري السعودي

الفيحاء

0 1
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

3 1
21:00

ضمك

لحظة بلحظة.. النصر ضد ضمك (3-1).. رونالدو يضيف الثالث للعالمي

كتب : محمد عبد الهادي

08:39 م 21/05/2026 تعديل في 10:38 م
    احتفال ساديو ماني
    وصول لاعبي النصر لملعب المباراة
    وصول لاعبي النصر لملعب المباراة
    مباراة النصر وضمك
    مباراة النصر وضمك

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين فريقي النصر وضمك، في الجولة الأخيرة والحاسمة بدوري روشن السعودي.

ويبحث عن النصر عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لحسم لقب الدوري السعودي دون النظر لنتائج غيره نادي الهلال.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك بالدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: إينيجو مارتينيز – عبدالإله العمري – محمد سيماكان

خط الوسط: أيمن يحيى – جواو فيليكس – عبدالله الخيبري – نواف بوشل

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – كينجسلي كومان

متابعة مباراة النصر وضمك بجولة حسم الدوري السعودي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 5: استحواذ وسيطرة من لاعبي النصر علي مجريات المباراة لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 13: انطلاقة مميزة من جواو فيليكس، قبل أن تطول الكرة منه وتتحول إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 15: أرسل كومان عرضية من الجهة اليمنى لصالح النصر، لكن دفاع ضمك كان في الموعد وأبعد الكرة.

الدقيقة 17: سدد النصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى ضمك وخرجت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 34: هدف أول للنصر عن طريق ساديو ماني

الدقيقة 42: سدد جواو فليكس كرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس ضمك ببراعة، ليبعدها إلى ركنية وينقذ مرماه من هدف ثانٍ.

الدقيقة 45+2: إنتهاء الشوط الأول بتقدم النصر السعودي بهدف ساديو ماني

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك

الدقيقة 52: كومان يضيف الهدف الثاني للنصر السعودي.

الدقيقة 58:مولاي سيلا يسجل الهدف الأول لنادي ضمك في شباك النصر.

الدقيقة 63: رونالدو يضيف الهدف الثالث ويقرب النصر من لقب الدوري السعودي.

الدقيقة 72: رونالدو يسقط علي أرضية الملعب للإصابة وتوقف المباراة لعلاجه.

أيمن بهجت قمر يكشف الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات
أيمن بهجت قمر يكشف الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات
