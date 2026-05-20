أكد المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، انتظام أعمال صرف الأسمدة بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، مشددًا على عدم وجود أية معوقات أو نقص في مقررات السماد، مع توافر أرصدة كافية تلبي احتياجات الموسم الزراعي الحالي.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة، أن إجمالي الرصيد الحالي من الأسمدة بالمحافظة بلغ 14 ألفًا و241 طنًا، بما يضمن استمرار عمليات الصرف بصورة منتظمة للمزارعين المستحقين وفق الضوابط والقواعد المنظمة.

وأشار إلى أنه تم بدء صرف الأسمدة اعتبارًا من 9 مايو الجاري، حيث جرى حتى الآن صرف 41 طنًا من الأسمدة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح المصري.

متابعة يومية للجمعيات الزراعية

وأضاف المهندس محمد أمين أن مديرية الزراعة تتابع بشكل يومي أعمال صرف وتوزيع الأسمدة، مع تنفيذ مرور ميداني مستمر على الجمعيات الزراعية للتأكد من توافر الأرصدة وانتظام عملية الصرف وعدم وجود أية مشكلات تواجه المزارعين.

وأكد أن هناك توجيهات مستمرة بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين وضمان حصولهم على مستحقاتهم من الأسمدة في التوقيتات المناسبة، بما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموسم الزراعي.

دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

وشدد وكيل الوزارة على حرص وزارة الزراعة على دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج بصورة منتظمة، بما يعزز جهود الدولة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أفضل إنتاجية للمحاصيل الزراعية المختلفة.