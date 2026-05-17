حقق النجم البرتغالي رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما ساهم في فوز مان يونايتد على حساب نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وساهم فيرنانديز في فوز فريقه بثلاثية، حيث نجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه في مرمى نوتنجهام، الذي أحرزه زميله بالفريق برايان مبومو.

رقم تاريخي لبرونو فيرنانديز في الدوري الإنجليزي

وبتقديم فيرنانديز تمريرة حاسمة في مباراة اليوم أمام نوتنجهام فورست، بات أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي يقدم مساهمات حاسمة في موسم واحد.

وتساوى النجم البرتغالي مع الثنائي تيري هنري نجم أرسنال السابق، كيفين دي بروين لاعب مان سيتي السابق، أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في موسم واحد، برصيد 20 تمريرة حاسمة لكل منهم.

ترتيب مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مان سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 68 نقطة جمعهم من 37 مباراة بالمسابقة.

وضمن الشياطين الحمر المشاركة في النسخة المقبلة، من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

