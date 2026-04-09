مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

1 3
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 0
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

3 0
21:00

الكمار

جميع المباريات

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

11:19 م 09/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مران الزمالك 3
  • عرض 4 صورة
    مران الزمالك 1
  • عرض 4 صورة
    مران الزمالك 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ خاض الأبيض مرانه الأخير مساء الخميس على ستاد نيلسون مانديلا.

تدريبات خفيفة لتفادي الإجهاد

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران، لتجنب الإجهاد أو التعرض للإصابات العضلية قبل المواجهة المرتقبة.

واشتملت الحصة التدريبية على فقرة بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم، ضمن البرنامج التحضيري للمباراة.

تقسيمة فنية للاعبين استعداداً لموقعة بلوزداد

واختتم الجهاز الفني التدريبات بإجراء تقسيمة فنية بين اللاعبين، ركز خلالها على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم شرحها مسبقًا، بهدف تطبيقها بشكل عملي خلال اللقاء.

من جانبه، يترأس المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، بعثة الفريق في الجزائر، لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المهمة.

مواعيد مواجهتي الزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على شباب بلوزداد غداً الجمعة في مباراة الذهاب التي تقام على ستاد نيلسون مانديلا، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

شباب بلوزداد الزمالك كأس الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

