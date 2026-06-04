واصل منتخب إيران نتائجه الإيجابية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا وديًا على منتخب مالي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة أنطاليا التركية خلف أبواب مغلقة ودون حضور جماهيري أو تغطية إعلامية.

وتأتي المواجهة ضمن تحضيرات المنتخب الإيراني قبل التوجه إلى المكسيك يوم السبت المقبل للمشاركة في كأس العالم، حيث يقع في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وشهد اللقاء مشاركة أليو ديانج، لاعب الأهلي، أساسيًا في صفوف منتخب مالي، كما حمل شارة قيادة فريقه خلال المباراة.

وافتتح سعيد عزت الله التسجيل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 12، قبل أن يضيف رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليمنح "تيم ملي" فوزًا جديدًا في سلسلة نتائجه المميزة.

وحقق المنتخب الإيراني بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعدما تغلب في مارس الماضي على كوستاريكا بخمسة أهداف دون مقابل، ثم فاز على جامبيا بنتيجة 3-1، قبل أن يتجاوز مالي بثنائية نظيفة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإيراني مواجهة ودية أخيرة أمام منتخب جرينادا، إلا أن لم يتحدد موعدها حتى الآن.