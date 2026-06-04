تفاصيل جديدة تكشف كواليس اتفاق مورينيو مع ريال مدريد

أصدر نادي بنفيكا البرتغالي، عبر شركته المالكة، بيانا رسميا موجها إلى لجنة سوق الأوراق المالية في البرتغال، كشف فيه عن المستجدات المتعلقة بإمكانية انتقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للبيان، فإن فلورنتينو بيريز، المرشح لرئاسة ريال مدريد في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 يونيو 2026، أبدى رغبته في التعاقد مع مورينيو حال نجاحه في الفوز بالانتخابات أمام منافسه إنريكي ريكيلمي.

وأشار بنفيكا إلى أن التعاقد مع مورينيو، في حال إتمامه، سيترتب عليه سداد قيمة الشرط الخاص بإنهاء عقد المدرب مع النادي البرتغالي، والمحدد بـ15 مليون يورو، وفقا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وكان مورينيو قد وقع بالفعل عقودا تمتد حتى يونيو 2029 مع ريال مدريد، إلا أن تفعيلها يظل مرتبطا بنتيجة الانتخابات الرئاسية للنادي الإسباني، حيث لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا في حال فوز بيريز بمنصب الرئيس.

كما ظهر مورينيو مرتديًا قميص ريال مدريد في مقطع فيديو نشرته الحملة الانتخابية لفلورنتينو بيريز، مكتفيا بكلمة "نعم"، في إشارة أثارت الكثير من التكهنات بشأن عودته المرتقبة إلى النادي الملكي.

في المقابل، أكد إنريكي ريكيلمي، المنافس على رئاسة ريال مدريد، أن مورينيو لا يعد الخيار المفضل بالنسبة له لتدريب الفريق حال فوزه بالانتخابات، وهو ما يجعل مصير المدرب البرتغالي مرتبطًا بنتيجة السباق الانتخابي.

ويملك مورينيو تجربة سابقة مع ريال مدريد، إذ قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012، وكأس ملك إسبانيا موسم 2010-2011، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني عام 2012.