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مبابي اساسيًا.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

"عمر دياكيتي".. تشكيل كوت ديفوار الرسمي لمواجهة فرنسا استعدادًا لكأس العالم

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره منتخب فرنسا أمس الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.

وانتهت المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار على فرنسا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم .

أحرز الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا اللاعب ريان شرقي في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار اللاعب غيلا دوي في الدقيقة الـ53.

بينما سجل الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار اللاعب أمادو ديالو في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة.

Just Cherki being Cherki 🪄🤯 pic.twitter.com/tjLUokrdrr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 4, 2026

تيكي تاكا كوت ديفوار يا سلاااااام 😍



جيلا دوي الظهير الأيمن يسجل هدف جميل بعد هجمة منظمة أمام فرنسا ⚽️



يذكر أن اللاعب شقيق ديزيري دوي لاعب باريس 😮pic.twitter.com/oe1EMtwJ1r — Fantasy Joker (@FPLJOKER1) June 4, 2026