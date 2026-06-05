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بالفيديو.. كوت ديفوار تهزم فرنسا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

12:30 ص 05/06/2026 تعديل في 12:32 ص
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    فرنسا
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    فرنسا
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    كوت ديفوار
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    كوت ديفوار

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حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره منتخب فرنسا أمس الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.

وانتهت المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار على فرنسا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم .

أحرز الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا اللاعب ريان شرقي في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار اللاعب غيلا دوي في الدقيقة الـ53.

بينما سجل الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار اللاعب أمادو ديالو في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة.

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كوت ديفوار فرنسا كأس العالم

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