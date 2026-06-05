بالفيديو.. كوت ديفوار تهزم فرنسا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026
كتب : محمد الميموني
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حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره منتخب فرنسا أمس الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.
وانتهت المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار على فرنسا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم .
أحرز الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا اللاعب ريان شرقي في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار اللاعب غيلا دوي في الدقيقة الـ53.
بينما سجل الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار اللاعب أمادو ديالو في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة.
Just Cherki being Cherki 🪄🤯 pic.twitter.com/tjLUokrdrr— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 4, 2026
تيكي تاكا كوت ديفوار يا سلاااااام 😍— Fantasy Joker (@FPLJOKER1) June 4, 2026
جيلا دوي الظهير الأيمن يسجل هدف جميل بعد هجمة منظمة أمام فرنسا ⚽️
يذكر أن اللاعب شقيق ديزيري دوي لاعب باريس 😮pic.twitter.com/oe1EMtwJ1r
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) June 4, 2026
منتخب ساحل العاج 🇨🇮 يضرب فرنسا بهدف ثاني!!!!!!!
ديالو يسجل هدف التقدم لصالح ساحل العاج! 🤯🔥 pic.twitter.com/1UIVCayXCF